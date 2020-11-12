Скаут сборной Бразилии уверен, что полузащитник «Зенита» Вендел будет играть в первой команде

Скаут сборной Бразилии Дуду Брезане высоко оценил перспективы полузащитника «Зенита» Вендела, который сейчас находится в расположении олимпийской команды страны.

— Все игроки, находящиеся в расположении олимпийской сборной, рассматриваются нами как будущие футболисты первой сборной, — сказал Дуду на конференции «Селекция в современном футболе», организованной РФС. — Первая и молодежная команда проповедуют одинаковые принципы игры, поэтому переход должен проходить плавно. Мы очень рассчитываем на Вендела как на одного из лидеров олимпийской сборной. Уверен, вскоре он будет играть и в первой сборной Бразилии. (Дмитрий Гирин)