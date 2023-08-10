Силкин: «В «Динамо» без Норманна Личке будет даже проще»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Матиаса Норманна, который в одностороннем порядке решил разорвать контракты с бело-голубыми и «Ростовом». 27-летний норвежец выступал за московскую команды на правах аренды.

«Он воспользовался тем, что ФИФА разрешила иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами, и покинул команду, — сказал Силкин RT. — Тренеру — а он мне нравится — без него будет даже проще. Хороший игрок, но он, наверное, думал, что вокруг него будут строить команду, а здесь достаточно хороших ребят и без него. Учитывая, что Норманн постоянно болеет, толку от него не вижу. Финансовые вопросы вокруг этой ситуации сейчас решают специалисты. С точки зрения профессионального выполнения обязательств ничего хорошего ждать не приходится, учитывая, как он покидал команды: вокруг него строят игру — он взял и уехал. Он представитель другой страны, воспитан иначе — сложно что-то говорить, не зная его лично».

В среду о решении Норманна покинуть расположение команды заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.