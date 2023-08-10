Норманн хочет обмануть весь мир. Норвежцем движет не страх — поиск выгоды
В среду днем «СЭ» опубликовал новость о том, что 27-летний полузащитник больше не сыграет за «Динамо». Матиас перестал тренироваться с командой, его арендное соглашение закончится 20 августа, и понятно, что о продлении речи идти не могло. По моей информации, Норманн даже не попрощался с одноклубниками — просто пропал, и все.
Вечером, уже после кубкового матча москвичей с «Краснодаром» (4:3), ситуацию прокомментировал гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров: «Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с «Ростовом» будем обращаться в арбитражный суд».
Вообще-то испугаться имеет право каждый — это неконтролируемая вещь, связанная с крепостью психики. Норманн жил не так далеко от «Москва-Сити». Вот только вся заработанная прошлыми годами репутация хавбека кричит о том, что дело вряд ли в страхе. Мы же помним сообщение от «РБ Спорт» всего месячной давности, что Матиас хочет разорвать договоры с «Динамо» и «Ростовом». Тогда мой коллега Артем Белинин подробно расписал историю Норманна, объяснив, в чем заключается неблагодарность скандинава. Ключевое в ней: именно дончане в свое время спасли увядающую карьеру футболиста, который уже задумывался о работе электриком. Карпин прокачал норвежца — цена на transfermarkt.de взлетела с жалких 400 тысяч евро до 13 миллионов, человек стал игроком своей сборной.
За все это Матиас отплатил хандрой, апатией, требованием отпустить в Европу, а теперь и сообщением о разрыве соглашения. За все хорошее, как говорится. «Динамо», к слову, тоже протянуло руку Норманну в непростой ситуации. Год назад парень не мог найти клуб, хотя имел право на приостановку контракта. Съездил в «Лечче», но не подписал договор с итальянцами — якобы там совсем колхозные условия, а он привык, чтобы с него сдували пылинки. Бело-голубые, которые нуждались в опорнике после ухода Моро, решили рискнуть. Человеческие качества не ахти, но исполнитель-то сильный, сопоставимого почти бесплатно не найдешь. Что ж, Матиас весь год то лечился, то непонятно как выглядел на поле, потом опоздал на сбор «Динамо», из-за чего был оштрафован, а теперь сбежал. Найдя первый подвернувшийся повод.
У меня лично нет сомнений, что Норманн выдумал свой испуг. Иначе не вернулся бы в Россию год назад, не стал бы напирать на прекращение трудовых отношений еще месяц назад. Здесь тривиальная история с зарвавшимся наглым типом, который хочет стать свободным агентом и сорвать на новом месте работы внушительные подъемные из-за того, что придет бесплатно.
Надеюсь, что в ФИФА все понимают и не позволят случиться произволу. Это стало бы крайне дурным сигналом для всего футбола, не только нашего — пойти навстречу чьим-то капризам из-за отдельного взятого происшествия.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0