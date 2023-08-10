Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Норманн хочет обмануть весь мир. Норвежцем движет не страх — поиск выгоды

Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Константин Алексеев — о бегстве скандинава из РПЛ.

В среду днем «СЭ» опубликовал новость о том, что 27-летний полузащитник больше не сыграет за «Динамо». Матиас перестал тренироваться с командой, его арендное соглашение закончится 20 августа, и понятно, что о продлении речи идти не могло. По моей информации, Норманн даже не попрощался с одноклубниками — просто пропал, и все.

Вечером, уже после кубкового матча москвичей с «Краснодаром» (4:3), ситуацию прокомментировал гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров: «Норманн направил в клубы «Ростов» и «Динамо» заявление о расторжении контракта в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити». Он, ссылаясь на эти обстоятельства, уехал из страны якобы в целях безопасности. Мы не согласны с его позицией, вместе с «Ростовом» будем обращаться в арбитражный суд».

Матиас Норманн и&nbsp;Николай Комличенко. Неблагодарный Норманн хочет создать опасный прецедент для РПЛ. А ведь Карпин спас его карьеру

Вообще-то испугаться имеет право каждый — это неконтролируемая вещь, связанная с крепостью психики. Норманн жил не так далеко от «Москва-Сити». Вот только вся заработанная прошлыми годами репутация хавбека кричит о том, что дело вряд ли в страхе. Мы же помним сообщение от «РБ Спорт» всего месячной давности, что Матиас хочет разорвать договоры с «Динамо» и «Ростовом». Тогда мой коллега Артем Белинин подробно расписал историю Норманна, объяснив, в чем заключается неблагодарность скандинава. Ключевое в ней: именно дончане в свое время спасли увядающую карьеру футболиста, который уже задумывался о работе электриком. Карпин прокачал норвежца — цена на transfermarkt.de взлетела с жалких 400 тысяч евро до 13 миллионов, человек стал игроком своей сборной.

Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

За все это Матиас отплатил хандрой, апатией, требованием отпустить в Европу, а теперь и сообщением о разрыве соглашения. За все хорошее, как говорится. «Динамо», к слову, тоже протянуло руку Норманну в непростой ситуации. Год назад парень не мог найти клуб, хотя имел право на приостановку контракта. Съездил в «Лечче», но не подписал договор с итальянцами — якобы там совсем колхозные условия, а он привык, чтобы с него сдували пылинки. Бело-голубые, которые нуждались в опорнике после ухода Моро, решили рискнуть. Человеческие качества не ахти, но исполнитель-то сильный, сопоставимого почти бесплатно не найдешь. Что ж, Матиас весь год то лечился, то непонятно как выглядел на поле, потом опоздал на сбор «Динамо», из-за чего был оштрафован, а теперь сбежал. Найдя первый подвернувшийся повод.

Матиас Норманн. «Я счастлив в Москве». Интервью Матиаса Норманна

У меня лично нет сомнений, что Норманн выдумал свой испуг. Иначе не вернулся бы в Россию год назад, не стал бы напирать на прекращение трудовых отношений еще месяц назад. Здесь тривиальная история с зарвавшимся наглым типом, который хочет стать свободным агентом и сорвать на новом месте работы внушительные подъемные из-за того, что придет бесплатно.

Надеюсь, что в ФИФА все понимают и не позволят случиться произволу. Это стало бы крайне дурным сигналом для всего футбола, не только нашего — пойти навстречу чьим-то капризам из-за отдельного взятого происшествия.

Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
8
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко хочет провести боксерский поединок с Майком Тайсоном
Новый «МЮ» = развлечение. Готов ли тен Хаг к конкуренции с Гвардиолой и его «Ман Сити»?
Тело просившей не убивать ее 16-летней девушки нашли на Урале
CNN рассказал о первом отчете Украины перед США о кассетных боеприпасах
В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Личка объяснил свои слова про памперсы в игре с «Зенитом»
Игрок «Факела» Квеквескири — о жалобах Абаскаля на календарь: «Пускай он с нами поменяется на пару матчей и поймет, какого это»
У Москалева три ключевые ошибки в двух матчах. Он снова получил назначение
Агент Дзаньоло заявил об отсутствии переговоров между «Зенитом» и «Галатасараем»
Кукуян не удалил железнодорожника Ненахова — этому судье снова дали матч «Локомотива»
В «Урале» сообщили о прекращении контракта с Шатовым: «Он решил стать тренером»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Жаль, не возглавил «Спартак». «Зенит» может делать что угодно, но красно-белые — народная команда!» Интервью Божовича
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости