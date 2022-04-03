Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил уровень судейства в российском футболе.

«В последнее время мы все больше говорим о судействе, чем о футболе. Не только в этом сезоне. Уже ничего с этим нельзя поделать. Нужно дисквалифицировать и отстранять на два года от судейства. Уже даже ВАР не помогает. Если человек не видит даже при просмотре ВАРа [эпизоды], то о чем здесь говорить? Каждый тур у нас неоднозначное судейство! Главные действующие лица на футбольном поле — это судьи. Это даже не только в РПЛ, но и в ФНЛ. Так дальше продолжаться не должно», — сказал Хохлов «СЭ».

Ранее подвергся критике судья матча «Краснодар» — «Динамо» Алексей Сухой, который назначил пенальти после фола защитника «Краснодара» Александра Черникова на Федоре Смолове на линии штрафной хозяев. Изначально главный судья матча Алексей Сухой назначил штрафной, но изменил свое решение после вмешательства ВАР.