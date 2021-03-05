Широков: «Зачем увольнять Тедеско? У «Спартака» не все так плохо»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартак» — «Краснодар» в рамках 21-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ.

«Думаю, что в этом матче нет фаворита. Не считаю, что у «Спартака» все плохо. Пора выходить из неприятной ситуации, тем более матч домашний. Вообще, у этого матча плохая предыстория. В начале марта мы уже играли против «Краснодара» и проиграли 1:3. Как раз тогда Промес забил».

Также Широков не считает, что этот матч может стать последним для Тедеско.

«Почему его нужно увольнять? Еще играть 10 туров. Займет второе место, и что вы тогда будете говорить? Да, сейчас у команды неудачный отрезок. Есть такие периоды, когда на все гладко. На кого менять тренера? Нас с вами не поставят. Дайте ему поработать хотя бы до паузы на сборные», — добавил Широков.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 7 марта. Начало встречи в 19:00 (мск).

(Владимир Пушкарев)