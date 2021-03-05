Евсеев поддержал Нурмагомедова в желании сыграть за «Спартак»

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram высказался по поводу желания чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова попробовать себя в футболе.

Ранее, в январе 2021 года, боец заявил, что хотел бы выступать за московский «Спартак».

Специалист считает, что Хабибу будет непросто играть с профессиональными футболистами. Также он допустил выступление россиянина за «Спартак» в контрольных матчах.

«Много сейчас говорят о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за «Спартак». Не воспринимаю это как шоу. Хабиб не шоумен, он борец, боец. Если он готов выйти на поле, не испугавшись, что его уровень окажется недостаточно хорошим по сравнению с профессиональными футболистами, честь ему и хвала. Лично мне было бы интересно увидеть, как спортсмен из другого вида спорта, не игровик, пробует себя в футболе. Пример уже есть — Усэйн Болт проходил сборы с Дормундом, часть предсезонной подготовки и, кажется, в турне команды по Америке вышел и сыграл», — написал Евсеев.

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой 24 октября 2020-го, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом во 2-м раунде.