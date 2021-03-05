Форвард «Динамо» Нжи восстановился от травмы
10:58
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи восстановился от травмы, сообщает пресс-служба бело-голубых в официальном Instagram клуба.
27-летний камерунец вернулся к тренировочной работе вместе с командой.
В сезоне-2020/21 Нжи провел 17 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола. Из-за повреждения футболист пропустил матч 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0) и встречу 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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