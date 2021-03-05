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Форвард «Динамо» Нжи восстановился от травмы

10:58
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи восстановился от травмы, сообщает пресс-служба бело-голубых в официальном Instagram клуба.

27-летний камерунец вернулся к тренировочной работе вместе с командой.

Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)

В сезоне-2020/21 Нжи провел 17 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола. Из-за повреждения футболист пропустил матч 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0) и встречу 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).

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