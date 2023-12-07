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Шикунов: «Спартаку» нужен новый спортивный директор, работа Эшуорта — ни рыба ни мясо»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, нужен ли красно-белым новый спортивный директор.

«Конечно, «Спартаку» нужен новый спортивный директор. Вы посмотрите, что там творится», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Также он высказался о работе Пола Эшуорта в московском клубе.

«Она не может устраивать. Эту работу никто не видит. Он тихо где-то сидит. Его нет даже на тренировках. Работа Эшуорта — ни рыба ни мясо», — добавил специалист.

Эшуорт занимает должность спортивного директора «Спартака» с сентября 2022 года.

Ранее появилась информация о том, что красно-белые ведут переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой. Однако специалист опроверг эти слухи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-spartaku-nuzhen-novy-j-sportivny-j-direktor-e-shuort-ni-ry-ba-ni-myaso/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Пол Эшуорт
Хавьер Рибалта
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
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