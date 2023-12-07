Шикунов: «Спартаку» нужен новый спортивный директор, работа Эшуорта — ни рыба ни мясо»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, нужен ли красно-белым новый спортивный директор.

«Конечно, «Спартаку» нужен новый спортивный директор. Вы посмотрите, что там творится», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Также он высказался о работе Пола Эшуорта в московском клубе.

«Она не может устраивать. Эту работу никто не видит. Он тихо где-то сидит. Его нет даже на тренировках. Работа Эшуорта — ни рыба ни мясо», — добавил специалист.

Эшуорт занимает должность спортивного директора «Спартака» с сентября 2022 года.

Ранее появилась информация о том, что красно-белые ведут переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой. Однако специалист опроверг эти слухи.