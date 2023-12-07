Рибалта опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о том, что он близок к назначению в «Спартак».

Ранее о переговорах между красно-белыми и 43-летним испанцем сообщил журналист Иван Карпов.

«Я близок к назначению в «Спартак»? Нет, это неправда», — цитирует Рибалту Sport24.

С 2018 по 2021 годы Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал этот же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре этого года.