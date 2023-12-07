Рибалта опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»
Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал слухи о том, что он близок к назначению в «Спартак».
Ранее о переговорах между красно-белыми и 43-летним испанцем сообщил журналист Иван Карпов.
«Я близок к назначению в «Спартак»? Нет, это неправда», — цитирует Рибалту Sport24.
С 2018 по 2021 годы Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал этот же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре этого года.
Источник: Sport24
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|
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|7
|2
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|31
|
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|8
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|
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|
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|17
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|9
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|16
|
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|3
|5
|9
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|14
|
15
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|17
|3
|4
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|12-23
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|
16
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|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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