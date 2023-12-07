Медведев: «Категорически согласен с Лапочкиным. Фол Пиняева — это чистая красная карточка»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова бывшего арбитра Сергея Лапочкина, который назвал вопиющим случаем неудаление форварда «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на полузащитнике сине-бело-голубых Клаудиньо в матче 17-го тура.

«Категорически согласен с Лапочкиным. Это чистая красная карточка», — цитирует Медведева Sport24.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Главным судьей матча был Алексей Сухой.

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).