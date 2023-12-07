Источник: «Спартак» ведет переговоры с бывшим спортивным директором «Зенита» Рибалтой

Экс-спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может занять аналогичную должность в «Спартаке», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, 43-летний испанец является одним из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака». Стороны ведут активные переговоры. Сам специалист готов вернуться в Россию.

С 2018 по 2021 годы Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал этот же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре этого года.