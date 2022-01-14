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Шешуков озвучил суммы премиальных в «Спартаке», «Локомотиве» и ЦСКА

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Шешуков озвучил суммы премиальных в московских клубах.

— Янбаев мне рассказывал, что рекордные премиальные получал в «Локомотиве» — 25 тысяч долларов за победу над командой из топ-5. Ты тоже?

— Ого! Я это время не застал, но думал, что такие деньги только в «Анжи» платили. Логашов мне рассказывал, что они по 30-40 тысяч евро получали. Самый большой бонус в «Локомотиве» был за победу в Кубке России — каждому пришла разная сумма, эквивалентная месячной зарплате. За отдельные матчи, по-моему, премиальные не платили.

В «Спартаке» была похожая система: за победу получали по 5-10 тысяч евро, а в случае хороших результатов — например, финиша в топ-3 и выхода в еврокубки — приходила более существенная сумма. В ЦСКА, насколько знаю, есть только бонусы за выполнение цели на сезон.

— Самая большая сумма, которая приходила тебе на карточку?

— Когда из «Москвы» переходил в «Спартак», мне заплатили подъемные — 500 тысяч долларов.

Полная версия интервью — на этой странице.

Александр Шешуков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
12
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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