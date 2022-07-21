Силкин считает, что у «Динамо» будут сложности с набором очков в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо». По его мнению, предсказать результат предстоящей встречи невозможно.
«Результат предсказать невозможно, — приводит слова Силкина Betonmobile.ru. — Команды, которые выходят в РПЛ, всегда будут биться, это 100 процентов. У них другого варианта нет. Сейчас начало сезона, команды ведут борьбу за очки, за какие-то промежуточные позиции. «Динамо» не показало игры с «Ростовом». Думаю, у них с набором очков будет сложновато в этом году, потому что команда по сравнению с прошлой весной не показывает того футбола, а также есть большие проблемы в обороне».
Тренер ответил на вопрос о том, могут ли бело-голубые улучшить результат прошлого сезона в РПЛ.
«Команду покинул ряд футболистов. Для того, чтобы улучшить результат прошлого сезона, их надо заменить более качественными игроками. Тогда можно будет говорить об улучшении. А так малой кровью не получится, «Динамо» будет где-то в середине таблицы. В этом сезоне будет столетие клуба. Три года говорилось, что к этой дате нужно подвести команду, чтобы она боролась за чемпионство. А пока команда обескровлена. Думаю, что кого-то все равно приобретут, тогда и посмотрим», — сказал он.
В первом туре РПЛ «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1.
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|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Роман Акбашев
Факел
|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1