Силкин считает, что у «Динамо» будут сложности с набором очков в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо». По его мнению, предсказать результат предстоящей встречи невозможно.

«Результат предсказать невозможно, — приводит слова Силкина Betonmobile.ru. — Команды, которые выходят в РПЛ, всегда будут биться, это 100 процентов. У них другого варианта нет. Сейчас начало сезона, команды ведут борьбу за очки, за какие-то промежуточные позиции. «Динамо» не показало игры с «Ростовом». Думаю, у них с набором очков будет сложновато в этом году, потому что команда по сравнению с прошлой весной не показывает того футбола, а также есть большие проблемы в обороне».

Тренер ответил на вопрос о том, могут ли бело-голубые улучшить результат прошлого сезона в РПЛ.

«Команду покинул ряд футболистов. Для того, чтобы улучшить результат прошлого сезона, их надо заменить более качественными игроками. Тогда можно будет говорить об улучшении. А так малой кровью не получится, «Динамо» будет где-то в середине таблицы. В этом сезоне будет столетие клуба. Три года говорилось, что к этой дате нужно подвести команду, чтобы она боролась за чемпионство. А пока команда обескровлена. Думаю, что кого-то все равно приобретут, тогда и посмотрим», — сказал он.

В первом туре РПЛ «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1.