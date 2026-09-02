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РПЛ

Олег Романцев: «Ничья с «Оренбургом» не изменила моего мнения: «Спартак» готов бороться за золото»

Александр Львов
Обозреватель
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной отвечает на вопросы читателей «СЭ».

«Краснодар» — пример максимальной собранности и концентрации

Роман Гошев: — Олег Иванович, многие считают, что отъезд Алексея Батракова в «Галатасарай» — не лучшее решение, поскольку из россиян, включая Бесчастных, в Турции никто, по большому счету, так и не прижился. А вот наш чемпионат потерял одного из самых ярких футболистов. Что думаете по этому поводу вы?

— С одной стороны, мне как обычному болельщику грустновато, что лучшие уезжают, — российский футбол не шибко богат на таких интересных игроков, как Алексей. С другой, я всегда переживал и поддерживал тех, кто, рискнув, все-таки решился проявить себя в Европе. А как иначе? Ведь это вызов самому себе! Скажем, Саша Кержаков уезжал в «Севилью» на более скромные условия, чем у него были в «Зените». Но доказал, что он форвард европейского уровня, выиграв с «Севильей» Кубок УЕФА! А Димка Аленичев, ставший в «Порту» победителем Лиги чемпионов? По сей день в Испании вспоминают Карпина с Мостовым, в числе лидеров «Монако» — Александр Головин, а среди героев последних побед «ПСЖ» — Матвей Сафонов. Это зеркало и гордость нашего футбола!

Конечно, не всем удается так громко заявить о себе. И то, что вы напомнили о не прижившихся в турецком футболе россиянах... Давайте пока считать это не самым приятным стечением обстоятельств. А еще надеяться, что появление в Турции Батракова закроет эту тему. Я верю, что он сможет это сделать. Как и Андрей Аршавин, заявивший, что уровень Батракова выше чемпионата Турции. Ну а мы будем за него болеть. Удачи тебе, Леша!

Виталий Козлов: — Прочитал интервью, в котором Егор Титов сказал, что в свое время отъезд за рубеж не вызывал в нем никакого энтузиазма, поскольку он всегда любил «Спартак», где ему все нравится. Скорее всего, по этим же причинам сохраняет верность ЦСКА и Игорь Акинфеев. Что ж, таков их выбор. Но ведь тем самым они лишили себя возможности заиграть в Европе?

— Не вижу в этом ничего страшного. Игрой, преданностью делу, умением выкладываться до конца Титов с Акинфеевым и дома заслужили право называться легендами своих клубов. Такими же преданными делу они были и в сборной. Ничего не знаю о предложениях зарубежных клубов Игорю, но у Егора их хватало. Самое заманчивое было от «Баварии». Сам я в переговорах не участвовал, но считал, что если все срастется, то Титов заслужил право проверить себя в такой уважаемой команде. Тем более что возглавлявшие ее Хитцфельд и Беккенбауэр были о нем очень высокого мнения. Но почему-то не получилось. Интересовался им и «Милан». Хотя на эту тему мы с Титовым особо не разговаривали. Быть может, потому что он знал — с моей стороны возражений не возникнет. Хотя не исключаю, что уже потом, оглядываясь назад, Егор жалел, что не удалось пройти проверку европейским футболом.

Что касается Акинфеева, то, к сожалению, мы не настолько хорошо знакомы, чтобы обсуждать, почему он не уехал в Европу. Но знаю его как умного, уверенного в себе человека, способного контролировать каждый свой шаг и решения. Потому думаю, что даже сейчас, завершая яркую карьеру, он не видит повода о чем-то в ней жалеть. Не в его характере.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Оренбургом&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 30&nbsp;августа.Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»

Роман Челышев: — Вы не раз говорили, что тренеру особенно сложно настраивать команду на игру с соперником, который уступает ей в классе. Домашние 1:2 «Зенита» с «Родиной» — из этой оперы?

— Даже не сомневаюсь, поскольку иных причин для поражения не вижу. С какой стороны ни подступись, чемпион во всем сильнее дебютанта — по составу, игровому опыту, наконец, преимуществу своего поля. Значит, все дело в настрое. Уверен, на установке Семак уделял этому особое внимание, призывая игроков к предельной собранности и максимальной самоотдаче. Но почему-то подопечные Сергея Богдановича помнили об этом лишь до перерыва, к которому уже вели в счете. А вот после него взяли и забыли, о чем их просил тренер. Зато надолго запомнили фамилию забившего им пару мячей Артура Гарибяна, о котором раньше никогда и не слышали. Возможно, чемпиона мог бы насторожить матч «Спартака» с «Родиной», где, несмотря на крупное поражение, дебютант моментами показывал зубы. Но, как говорится, это уже дело прошлое. И, хотя в Воронеже «Зенит» был уже другим — злым, колючим, его победу убедительной не назовешь.

А пока пример максимальной собранности и концентрации демонстрирует «Краснодар». Шесть стартовых побед из шести! И это при трех выездах. Чем не чемпионский темп? Хотя после потери Сперцяна и Кордобы о команде Мусаева как о претенденте на золото поговаривали с большой осторожностью. Но выяснилось, что катастрофой это не стало. И среднюю линию уверенно повели за собой Кривцов с Боселли. Стал появляться в составе восстановившийся Кордоба. Обживаются на новом месте вернувшийся Воробьев и приобретенный Кристиан. А тут еще как бомбардир раскрылся защитник Жубал, отметившийся тремя мячами в матчах с «Факелом», махачкалинским «Динамо» и «Ростовом». И в каждом матче характером и игрой «Краснодар» дает понять: он вышел на поле только побеждать. Что не может не вызывать уважения. Как и работа Мурада Мусаева. И то, что в таком ключе клуб продолжит чемпионат, у меня сомнений не вызывает.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;.«Быки», ставшие хищниками. Почему «Краснодар» — главный претендент на титул РПЛ. Колонка Казакова

Пусть не вводят в заблуждение осечки «Зенита». Поражение от «Спартака» к этому не относится — здесь все было по игре. Но то, что чемпионские полномочия компания Семака сдавать не собирается, сомнений вызывать не может — статус не позволяет! Да и состав с финансовым благополучием.

Что касается моего «Спартака», то, как и Егор Титов, готов заявить, что в таком состоянии и с таким настроем он способен бороться за чемпионство. Взрывной старт, возвращение уверенности Максименко, преображение Угальде, возродившийся Зобнин, непредсказуемый Маркиньос с Барко тому подтверждение. Да и, похоже, приход Даку встряхнет атаку. Теперь самое главное на длинном турнирном пути не растерять той появившейся способности дышать игрой, которую отметил Егор.

И даже домашняя ничья с «Оренбургом» не изменила моего мнения по поводу возможностей нынешнего «Спартака». Да, жаль потерянных очков, но то, как и на этот раз бились ребята, как хотели выиграть, говорит об их желании идти до победного конца. А там, глядишь, где-то и судьба улыбнется. Ведь в борьбе за чемпионство без фарта не обойтись! Чего давайте и пожелаем сеньору Карседо!

Хуан Карлос Карседо.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Карседо наверняка не наказывал Ву и Максименко, а поддержал

Сергей Рогов: — Как вы восприняли победу «Спартака» над «Зенитом»? Вот генеральный директор Сергей Некрасов сказал, что теперь целью клуба станет победа в чемпионате. А можно ли после такой дистанции оценивать шансы команд в решении задач на сезон?

— Считаю, что Сергей Юрьевич все сказал правильно. Главное, своевременно, заговорив о больших задачах после очень нужной победы. Это не просто три очка, вырванных у чемпиона, а шаг вперед, заставивший поверить в способность быть сильнее любого противника — значит, можем! Как поняли это и болельщики, сыгравшие огромную роль в том воскресном празднике на «Лукойл Арене». Вновь подтвердив: они — наш давний проверенный козырь в борьбе за золото. Это я понял в 1989-м, уже тренером, выиграв со «Спартаком» первое чемпионство после победы в Лужниках над киевским «Динамо».

Играть для болельщика — именно для этого и создавали «Спартак» великие братья Старостины. И эта традиция из поколение в поколение всегда была основой и смыслом жизни команды. Помню, где-то в 90-х, уже став чемпионами, мы должны были встречаться с московским «Динамо». Шел конец сезона, подморозило, поле ледяное. А впереди Лига чемпионов. Вот и решил поберечь лидеров, выставив второй состав. А уже на стадионе подходят ко мне Витя Онопко, Валера Карпин, Юра Никифоров и еще кто-то из ведущих: «Иваныч, мы должны играть. Ведь столько народа пришло. Нельзя людей подводить!» И 5:2 выиграли. Такое не забывается.

Ничья &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Оренбурга&raquo; (1:1), &laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Факел&raquo; (1:0).Внезапная потеря очков «Спартака» с «Оренбургом», пенальти-катастрофа «Зенита». Рабинер — о туре РПЛ

Денис Кущин: — В матче с «Ахматом», вводя мяч в игру, Максименко отдал пас в штрафной Ву, который почему-то остановил его рукой. За что «Спартаку» назначили пенальти. Что это — безграмотность игроков или необъяснимая расхлябанность? И должен ли тренер за это наказывать футболистов?

— Ну, насчет наказания — здесь это было бы перебором. Не специально же они такое сотворили. Может, от волнения. Или показалось, что судья уже дал свисток. Конечно, подобные казусы в футболе — большая редкость, но все-таки случаются. Вспоминается похожая история, которая произошла в 1972 году в Берлине. Московское «Динамо» в полуфинале Кубка обладателей Кубков встречалось с местными одноклубниками. И уже в концовке игры, при счете 1:0 в пользу гостей, в своей штрафной защитник Зыков столкнулся с нападающим хозяев. Возникла пауза — немцы требовали пенальти. И в этот момент 19-летний форвард Толя Кожемякин вдруг взял мяч в руки. Вот тогда арбитр и указал на точку. Потом в раздевалке нападающий объяснил Бескову случившееся тем, что ему показалось, будто судья дал свисток для остановки игры. И сразу стало ясно, что не нюхавший футбольного пороха мальчишка, оказавшийся в водовороте такого матча, просто поддался эмоциям. Ну какое, скажите, после этого могло быть наказание? Думаю, обошлось без него и после матча «Спартака» с «Ахматом». И правильно. А вот поддержать вратаря с защитником стоило бы. Что наверняка и сделал сеньор Карседо.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп.
Фото Getty Images

Инфантино не пропадет: человек небедный, без ипотеки. Да еще с Трампом на короткой ноге

Игорь Трунов: — Недавно Леонид Слуцкий, покидая «Шанхай Шэньхуа», заявил, что «есть вещи, которые он не в силах изменить». Это стало реакцией на то, что клуб вынужден был начать сезон, лишившись 10 очков, снятых с него в рамках борьбы с коррупцией в китайском футболе. А как бы вы поступили в подобной ситуации?

— Считаю, что Слуцкий принял абсолютно правильное решение. И на его месте я поступил бы точно так же. Хотя наверняка найдутся умники, которые начнут зудеть, что, мол, капитан не имеет права покидать тонущий корабль. Но в данном случае тренер не обязан отвечать за коррупцию в китайском футболе, каким-то боком коснувшуюся его клуба. Слава Богу, с такими ситуациями нашему брату приходиться сталкиваться не так часто. Можно считать, что Леониду Викторовичу просто не повезло. И к этому причастны те, через чьи руки проходят грязные деньги. В футбольном мире история не новая, но крайне неприятная. А для тренера, чью команду лишают очков, еще и унизительная. Но лишиться десяти очков, которые тяжким турнирным грузом свалились на команду, придется именно ему, а не кому-то другому. Отсюда и заявление, что есть вещи, которые он не в силах изменить. И другого выхода, кроме как уход из клуба, где его попросту подставили, нет и быть не может. Хотя уверен, что на репутацию Леонида Викторовича это никак не повлияет. И без работы он не останется. В чем искренне и желаю ему удачи.

Артем Шевелев: — В следующем году конгресс ФИФА должен избрать президента. Но уже сейчас многие национальные федерации, включая УЕФА, против сохранения этого поста за Джанни Инфантино. Главная из причин — стремление предприимчивого функционера превратить мировой чемпионат в бизнес-проект с очередным увеличением числа участников чемпионата мира. А каким вам видится будущее Инфантино?

— Ясно, что предложение раздуть в следующем чемпионате количество сборных с 48 до 64 — настоящее безумие. Переезды из страны в страну, перегруженный календарь, смена часовых поясов, огромные нагрузки, которые приведут к травмам. И все это прикрывается якобы стремлением дать шанс развивающимся странам сделать шаг в мировой футбол. А теперь еще появилось предложение проводить чемпионат раз в два года. Это приведет к тому, что один из самых зрелищных турниров превратится в рядовое событие, главная цель которого — выкачивание денег. Причем все эти перемены связаны с именем нынешнего президента ФИФА. И уже сейчас СМИ пестрят сообщениями, что, призывая расширить количество участников, Инфантино стремится собрать на выборах побольше голосов для сохранения за собой президентского кресла. Читал даже, что в обмен на поддержку своей кандидатуры он якобы предложил проведение финала ЧМ-2030 в Марокко.

Джанни Инфантино.Инфантино ждет суд? УЕФА не отпускает историю с продажей доли чемпионата мира по футболу

Мне как простому болельщику непонятно, чем вдруг стала плоха старая, проверенная временем формула турнира и почему она должна в одночасье рухнуть в год своего 100-летнего юбилея. И меня нисколько не удивляет позиция УЕФА, где категорически против превращения футбола в базарную толкучку для зарабатывания денег под руководством сеньора Инфантино. И для этого он использует любую возможность. Не зря после чемпионата в США стали шутить, что президент ФИФА делает доллары даже из воды, введя игровые паузы: пока ее пили игроки, телевидение крутило рекламу

Ну а если серьезно, то, честно говоря, меня не очень волнует будущее Инфантино. Он человек небедный, без ипотеки. Да еще с Трампом на короткой ноге. Уж точно не пропадет. А вот что ждет российский футбол и когда он обретет прежний статус участника всех международных турниров, очень заботит. Так что будем верить в лучшее. И, как поговаривал мудрый Николай Петрович Старостин: «Запомни, Олег! Последней умирает надежда!»

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш Олег Романцев!

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Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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