ЦСКА продлил контракт с защитником Лукиным на один год

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Лукиным на один год.

18-летний россиянин является воспитанником академии московского клуба, за которую выступал с пяти лет.

Защитник завоевал с молодежной командой ЦСКА два чемпионских титула.

С предсезонных сборов в Новогорске Лукин работает с основной командой.