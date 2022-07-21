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Сегодня, 19:11

ЦСКА продлил контракт с защитником Лукиным на один год

Карен Саркисян
Корреспондент
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ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Матвеем Лукиным на один год.

18-летний россиянин является воспитанником академии московского клуба, за которую выступал с пяти лет.

Защитник завоевал с молодежной командой ЦСКА два чемпионских титула.

С предсезонных сборов в Новогорске Лукин работает с основной командой.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8093
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Роман Акбашев

Роман Акбашев

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 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

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Ильнур Альшин

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Факел

 1
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 1
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Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

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Спартак

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Нижний Новгород

 1 0 0
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