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Игнатьев о переходе в «Локомотив»: «Пришло время отложить все прошлое в сторону»

Игнатьев прокомментировал переход в «Локомотив»
Руслан Минаев
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Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал подписание контракта с железнодорожниками.

«Приветствую всех болельщиков и фанатов «Локомотива». Для меня большая гордость и большой шанс выступать за такой великий клуб. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы радовать вас своей игрой и приносить пользу команде.

Пришло время отложить все прошлое в сторону и двигаться вперед в правильном направлении. Впереди много работы! Встретимся на стадионе! Вперед, Локо!» — написал форвард в соцсети.

23-летний нападающий подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.

Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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