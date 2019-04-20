Сергей Семак: "Зенит" создал огромное количество моментов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил эмоциональность игры 24-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:2). Соперники обменялись голами в компенсированное время.

– Матч складывался непросто. Здорово начали. Могли все решить в самом начале. Играли до финального свистка, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Семак. – Заслуженно победили. Много моментов создали. Но матч дался тяжело. Мы приехали играть активно в свою игру – не от соперника. Пытались навязать активную агрессивную игру. Нам это удалось. Огромное число моментов создали. Раньше бы забили, было бы попроще. А так были качели в конце. Рад, что сумасшедшие голы в концовке принесли такие эмоции.

Гол Ракицкого? Ярославу завтра ехать в роддом забирать ребенка. Команда сделала ему подарок. Это большое событие для любого мужчины – рождение ребенка. Поздравляю его.