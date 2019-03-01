Сергей Семак: "Результат турнира в Катаре всерьез "Зенитом" не воспринимался"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" отметил, что нормально отнесся к критике в адрес команды после зимнего турнира в Катаре. По его словам, изначально клуб не планировал в нем участия, составляя проект зимних сборов.

– Мы планировали сбор в Катаре еще в сентябре. Искали спарринг-партнеров. Потом пришла идея организовать в эти сроки турнир. Пришлось корректировать, – сказал Семак. – Этот сбор ничего нам не стоил – клубу выгодно с точки зрения экономики. А команде пришлось вносить коррективы, потому что не планировали три игры проводить. В этом нет ничего страшного. Потому что результат нами всерьез не воспринимался. Это предсезонные матчи. Кто-то лучше готов, кто-то хуже – все в разном состоянии.

А критика – это нормально. Когда команда показывает результат, ее не критикуют, а когда не показывает – критикуют. Нормальное явление.