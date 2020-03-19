Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса. 17 марта была утверждена пауза как минимум до 10 апреля.

— Я бы не сказал, что произошло что-то неожиданное, — отметил Прядкин. — Более того, с пятницы, 13 марта, перед началом прошедшего тура было много консультаций, в том числе с владельцами клубов, с президентом РФС Александром Дюковым по поводу прогноза действий при той или иной обстановке. Никакой паники, никаких необдуманных решений со стороны руководителей клубов и руководителей футбола не принималось.

Общее собрание было разбито на две части. Вторая часть была посвящена мерам по предотвращению распространения коронавируса, о чем объявили власти. Одновременно проходила видеоконференция с участием УЕФА. Первоначальные шаги были приняты во время этой конференции. Уже тогда мы знали о попытке УЕФА сдвинуть чемпионат Европы. Консультации шли и на прошлой неделе. Четко говорилось, что все решения по еврокубкам и Евро-2020 принимает УЕФА. Но не в плане национальных чемпионатов. Национальные ассоциации должны были принимать решения в соответствии с решением руководства стран. Так что мы были готовы. Неожиданностей нет. Но ясно было одно: чемпионаты нужно доиграть. Это не только наше решение, коллеги из других лиг согласны. Поставлена задача доиграть их до 30 июня. Евро-2020 перенесен, поэтому есть возможность сдвинуть календарь и завершить чемпионат по спортивному признаку.

Если говорить о дедлайне по возобновлению чемпионата, то мы сейчас определили 10 апреля. Клубы это поддержали. Дальше будем действовать в соответствии с эпидемиологической обстановкой в стране и указами власти.

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