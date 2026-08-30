«Спартак» обесценил победу над «Зенитом». И судейство здесь ни при чем

Так умеют только красно-белые.

Теперь понятно, почему и сразу после победы над «Зенитом», и перед игрой с «Оренбургом» Хуан Карлос Карседо делал акцент на том, что этот результат нужно забыть как можно скорее — и в следующее воскресенье доказать, что команда в состоянии побеждать не только в больших матчах, но и с другими соперниками.

Посыл логичный — потому что давно доказано: титулы завоевываются не с «Зенитом» и ЦСКА, когда можно выехать только за счет эмоций, а с «Оренбургами», «Факелами» и «Акронами». При всем к ним уважении. Хотя не факт, что после такого матча «Оренбург» в принципе правильно причислять к аутсайдерам.

В любом случае посыл не сработал.

В первом тайме команда Ильдара Ахметзянова отрезками выглядела лучше «Спартака»: отодвигала мяч на чужую половину, грамотно срывала фолами контратаки и практически ничего не позволяла хозяевам при обороне плотным блоком из пяти защитников. Эту проблему решил бы быстрый гол Угальде — но Манфред залез в офсайд, а больше убойные моменты мы вряд ли вспомним.

И это нормальная история для всех больших клубов: тот же «Зенит» регулярно страдает против «автобусов». Особенно когда это накладывается на отсутствие эмоций или стартового настроя. Неделю назад мы видели, как команда Карседо выжигала финальную треть действующего чемпиона, выкорчевывала каждый мяч и бежала прессинговать, даже когда сил практически не оставалось. А здесь академично и лениво искала зоны, теряла контроль при попытках обострить и часто сваливалась на навесы и длинные передачи. А в элементарной ситуации «обрезалась» после перерыва и привезла гол.

Мирлинд Даку. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Конечно, с Барко на поле было бы полегче. Но такая зависимость от лидера — слишком уязвимая позиция. К тому же в Калининграде мы убедились, что и Даку полезен в подыгрыше. Тогда «Спартак» дожал в силовом футболе и вроде бы доказал, что готов подстроиться под любой стиль и сценарий. «Оренбург» эту теорию опроверг — и, надо сказать, на выезде выглядел даже круче «Балтики» дома. Притом что действовал в аналогичной манере. В этом плане работа Ахметзянова впечатляет: в прошлом сезоне он спас, казалось, безнадежную команду, летом потерял лидеров, но очень достойно стартовал, уступив лишь «Зениту».

Понятно, что сейчас можно сколько угодно жаловаться на судейство, как это делает спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао. Прокручивать момент с неудалением Ведерникова и подсчитывать, сколько минут «Спартак» провел бы в большинстве. Возможно, это актуально, когда борешься за выживание. Но если претендуешь на титул — нужно побеждать и с такими нюансами. С 29 фолами (это рекорд РПЛ с октября 2019 года), с плотной обороной, которую вскрыть гораздо тяжелее, чем кажется, — к тому же «Оренбург» ею не то чтобы выделяется. Даже с привозами, как у Ву, — от них никто не застрахован.

Но точно без посылов Кахигао в адрес конкурентов: «Вы видели судейство вчера и сегодня. Большая разница». «Спартаку» будет только лучше, если футболисты не станут на него ориентироваться, а неудача с «Оренбургом» произведет отрезвляющий эффект.

Хотя и делать вид, что арбитры в полном порядке, тоже неправильно. После отличных пяти туров мы увидели очень спорный пенальти в Воронеже. И два, скажем так, пограничных решения в штрафной «Краснодара», где Тормена сначала дважды сыграл рукой в одном эпизоде, а после Ленини наступил на ногу Комарову. Есть ощущение, что как минимум один из этих эпизодов — все же 11-метровый.

Удивительно, кстати, что каждый участник гонки в эти выходные столкнулся с такими проблемами. И речь не о кадровом кризисе, который в разной степени накрыл и «Зенит» с «Краснодаром», и «Спартак», а про качество футбола.

Команда Сергея Семака мощно начала сезон, но третий тур подряд вообще не впечатляет. Даже против «Динамо», несмотря на разгром, вопросов хватало.

«Краснодар» тоже помучился с «Ростовом», но с таким количеством травм и длиной скамейки его темп не вызывает ничего, кроме восхищения. Шесть побед из шести — браво, Мурад Мусаев! Но вот что дальше — интрига.

У «Спартака» был самый легкий шанс на три очка, но из топ-3 он стал единственным, кто им не воспользовался. Трагедии, конечно, тоже не случилось, но чем быстрее команда осознает, что только на классе до золота не доехать, тем для нее лучше.

Карседо, напомню, сразу после «Зенита» опасался, что эту победу можно обесценить в более проходной игре. Но ни один из сигналов испанца не был услышан.