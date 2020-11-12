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Семен Слепаков написал стих в поддержку Артема Дзюбы

19:34
Семен Слепаков. Фото Instagram
Семен Слепаков. Фото Instagram
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Музыкант Семен Слепаков написал стих в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

В частности, в произведении Слепакова с нецензурной лексикой есть такое четверостишие:

В целом, я, ребята, буду краток:
Дзюба — положительный герой
У него один есть недостаток —
Непатриотическиий настрой

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не приглашать игрока на матчи в ноябре, хотя этот скандал не имеет прямого отношения к команде. Это сделано для того, чтобы исключить негатив вокруг сборной и самого капитана.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/slepakovsemyon/

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