Семен Слепаков написал стих в поддержку Артема Дзюбы
19:34
Музыкант Семен Слепаков написал стих в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
В частности, в произведении Слепакова с нецензурной лексикой есть такое четверостишие:
В целом, я, ребята, буду краток:
Дзюба — положительный герой
У него один есть недостаток —
Непатриотическиий настрой
Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не приглашать игрока на матчи в ноябре, хотя этот скандал не имеет прямого отношения к команде. Это сделано для того, чтобы исключить негатив вокруг сборной и самого капитана.
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