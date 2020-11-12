Семен Слепаков написал стих в поддержку Артема Дзюбы

Музыкант Семен Слепаков написал стих в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

В частности, в произведении Слепакова с нецензурной лексикой есть такое четверостишие:

В целом, я, ребята, буду краток:

Дзюба — положительный герой

У него один есть недостаток —

Непатриотическиий настрой

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не приглашать игрока на матчи в ноябре, хотя этот скандал не имеет прямого отношения к команде. Это сделано для того, чтобы исключить негатив вокруг сборной и самого капитана.