Семак заявил, что «Зенит» отошел от поражения в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Арсеналом» заявил, что команда психологически восстановилась после поражения от «Лейпцига» (0:2) в Лиге чемпионов.

— Готовы ли мы играть первым номером? А когда мы не действовали не первым номером? В России это получается. До сегодняшнего дня это нам удавалось, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч премьер». — Будем играть как можем и выкладываться на 100 процентов. Преодолели ли эмоции после Лиги чемпионов? Никаких проблем. Чемпионат — это чемпионат, а Лига чемпионов — это Лига чемпионов. Ерохин функционально неплохо действует и забивает, поэтому он в старте. И у Дриусси, и у Шатова были проблемы, которые мешали им готовиться к матчу. Поэтому они не в стартовом составе.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр