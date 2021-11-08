Агент Гогуа: «Про ФНЛ речь не идет. Седрик посерьезнее некоторых защитников «Спартака» и «Зенита»

Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход игрока из ЦСКА.

«У нас с ЦСКА очень хорошие отношения. Мы расторгли контракт и пожелали друг другу удачи. Надеюсь, ЦСКА вернет свои позиции и будет бороться за чемпионство. Гогуа мы найдем другой клуб, в котором он докажет, что, возможно, в ЦСКА сделали ошибку. Если бы у нас были плохие отношения, то Седрик бы сидел еще полтора года и получал зарплату», — сказал Селюк «СЭ».

Также Селюк рассказал о будущем защитника.

«Ротор»? В ФНЛ Седрик не пойдет. Естественно, про это не идет речи. Такой бесплатный игрок, как Гогуа, не помешает ни одному клубу, включая «Спартак» и «Зенит». Этот защитник посерьезнее некоторых играющих в данных клубах. У «Рубина» тоже с защитой караул. Будем смотреть", — сказал Селюк «СЭ».

Московский клуб и 27-летний ивуариец расторгли контракт по взаимному согласию.

Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча за московскую команду.