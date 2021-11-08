Касьерра признан лучшим игроком 14-го тура Тинькофф РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную 14-го тура Тинькофф РПЛ.

Лучшим игроком тура стал нападающий «Сочи» Матео Касьерра, который забил два мяча и отдал две результативные передачи в матче с ЦСКА (4:1).

Сборная 14-го тура Тинькофф РПЛ: Антон Шунин («Динамо»), Денис Терентьев («Ростов»), Родригао («Сочи»), Арсен Адамов («Урал»), Мирослав Богосавац («Ахмат»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Уткин («Ахмат»), Артур Юсупов («Сочи»), Матео Касьерра («Сочи»), Али Соу («Ростов»).

После 14 туров Тинькофф РПЛ первое месте в турнирной таблице с 30 очками занимает «Зенит». На второй позиции располагается «Сочи», у него 27 баллов. На третьей строчке — «Динамо» (26).