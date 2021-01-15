Селюк предложил, чтобы Яя Туре поработал в структуре «Сочи»

Известный агент Дмитрий Селюк рассказал, что бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре будет учиться на тренера. Он предположил, что ивуариец мог бы пока поработать в структуре «Сочи».

«Яя Туре будет учиться на тренера, но это берет пару лет, поэтому он может пока работать в селекции или ассистентом. Но не могу сказать, что я предлагаю его в «Сочи». Просто я в хороших отношениях с хозяином клуба, поэтому стрелки могут пойти на «Сочи». Официального предложения не было. Можно сказать, что пока интересуются.

При этом уже есть ряд официальных предложений из других клубов на тему того, чтобы он где-то что-то возглавил. В том числе, из России, Китая и Украины. Может быть, уже на следующей неделе он будет работать в одном из клубов».

(Данил Алешин)