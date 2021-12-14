Селихов оказал финансовую помощь оператору, которому Кофрие разбил мячом камеру

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оказал финансовую помощь пресс-атташе казахстанского «Тобола», который разбил камеру во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:3), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, во время встречи защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие после нарушения правил выбил мяч за ворота и попал в монитор пресс-аташе казахстанского клуба. От удара монитор разбился, а сам сотрудник получил травмы лица.

После инцидента Селихов подбежал к пострадавшему, извинился перед ним за удар защитника и попросил его написать в Instagram. После игры вратарь отправил ему деньги на новый монитор.