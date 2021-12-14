Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Селихов оказал финансовую помощь оператору, которому Кофрие разбил мячом камеру

15:29
Пресс-атташе «Тобола». Фото Telegram-канал «Мутко против»
Пресс-атташе «Тобола». Фото Telegram-канал «Мутко против»
Теги:

Вратарь «Спартака» Александр Селихов оказал финансовую помощь пресс-атташе казахстанского «Тобола», который разбил камеру во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:3), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, во время встречи защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие после нарушения правил выбил мяч за ворота и попал в монитор пресс-аташе казахстанского клуба. От удара монитор разбился, а сам сотрудник получил травмы лица.

После инцидента Селихов подбежал к пострадавшему, извинился перед ним за удар защитника и попросил его написать в Instagram. После игры вратарь отправил ему деньги на новый монитор.

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/3097

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Тихановская прокомментировала вынесенный мужу приговор в Белоруссии
1
3
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги