Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Покупки будут». Цорн рассказал о трансферных планах «Локомотива»

Цорн заявил, что «Локомотив» будет покупать футболистов зимой
15:19
Теги:

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о том, будут ли покупки у московского клуба во время зимнего трансферного окна.

«Покупки будут. Но какие именно, не скажу. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает футболистов. Это связано с тем, что есть травмированные игроки. Также есть позиции в составе, которые не закрыты так, как мы этого хотели. Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», — сказал Цорн в интервью на YouTube-канале «Nobel».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/p3fTulFl82U

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Тихановская прокомментировала вынесенный мужу приговор в Белоруссии
1
4
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги