«Покупки будут». Цорн рассказал о трансферных планах «Локомотива»
Цорн заявил, что «Локомотив» будет покупать футболистов зимой
15:19
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о том, будут ли покупки у московского клуба во время зимнего трансферного окна.
«Покупки будут. Но какие именно, не скажу. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает футболистов. Это связано с тем, что есть травмированные игроки. Также есть позиции в составе, которые не закрыты так, как мы этого хотели. Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», — сказал Цорн в интервью на YouTube-канале «Nobel».
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
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