«Покупки будут». Цорн рассказал о трансферных планах «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о том, будут ли покупки у московского клуба во время зимнего трансферного окна.

«Покупки будут. Но какие именно, не скажу. Мы должны дополнять некоторые позиции, на которых нам сейчас не хватает футболистов. Это связано с тем, что есть травмированные игроки. Также есть позиции в составе, которые не закрыты так, как мы этого хотели. Часть нашей стратегии подразумевает усиление команды зимой», — сказал Цорн в интервью на YouTube-канале «Nobel».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.