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Технический комитет РФС поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России

15:30
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Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал, что технический комитет РФС поддержал идею переноса одного тура РПЛ.

«Было итоговое заседание технического комитета РФС, — приводит слова тренера ТАСС. — Заслушали тренеров всех сборных команд. Основная тема — хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура.

План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Карпиным, кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах".

Ранее клубы РПЛ на общем собрании поддержали идею о переносе игр 22-го тура чемпионата России в интересах сборной России. Даты проведения перенесенных матчей пока не определены.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13195591

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Анна Горшкова все материалы автора

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