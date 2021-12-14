«Это поступок настоящего мужчины!» Пострадавший на матче «Спартака» с «Сочи» поблагодарил Селихова

Пресс-атташе «Тобола» Алмат Турсымбетов отреагировал на поступок футболиста Александра Селихова, который возместил журналисту ущерб.

«Я был удивлен поступком Александра, — сказал Турсымбетов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Кофрие действительно попал в меня мячом. Сразу после матча Саша подошел и извинился передо мной за своего одноклубника. Через некоторое время вратарь красно-белых связался со мной в социальной сети и предложил денежную компенсацию за разбитый монитор камеры. Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!»

Вратарь «Спартака» Селихов оказал финансовую помощь Турсымбетову после матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:3).

Во время встречи защитник красно-белых Кофрие после нарушения правил выбил мяч за ворота и попал в монитор журналисту. От удара монитор разбился, а сам Турсымбетов получил травмы лица.

«Есть ли обида на Кофрие? Да нет, он мог не заметить меня. Я все понимаю, матч был очень жарким, Максимилиано ударил мячом в меня на эмоциях. Такое бывает, в этом нет ничего страшного. Я не держу обиды на бельгийца», — подчеркнул Турсымбетов.