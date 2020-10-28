Безбородов допустил две результативные ошибки в пользу «Спартака» в матче против «Краснодара»

Служба коммуникаций РФС выступила с заявлением относительно работы судей на матчах 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на которой были рассмотрены обращения футбольных клубов «Краснодар», «Ростов» и «Ротор» по качеству судейства.

«Ростов» обратился в ЭСК с просьбой оценить решение Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Еременко в матче против «Химок» на 70-й минуте матча. Большинством голосов (4 против 2) ЭСК посчитала, что судья ошибочно удалил игрока «Ростова».

«Краснодар» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам матча против «Спартака» в 12-м туре РПЛ. Эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибку. На 12-й минуте, засчитав гол в ворота «Краснодара», а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил игры со стороны Александра Мартыновича.

«Ротор» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку трем эпизодам матча против «Локомотива» на 23-й, 67-й и 81-й минутах матча. Большинством голосов (5 против 2) комиссия посчитала, что судья Сергей Иванов ошибочно не предупредил игрока «Локомотива» на 23-й минуте. Ошибочно не предупредил игрока ФК «Локомотив» на 67-й минуте (4 против 3). Правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора на 81-й минуте (6 против 1)

Просим так же учесть, что в голосовании по эпизодам в матчах «Краснодар» — «Спартак» и «Ростов» — «Ротор» не учитывались голоса Николая Левникова и Юрия Баскакова соответственно".

Три арбитра ФИФА и Вилков отстранены от работы в РПЛ