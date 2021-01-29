Сборы «Урала» посетил самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира
20:26
Бывший вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари посетил сборы «Урала» в ОАЭ. Легендарный голкипер завершил карьеру в 2019 году, а в 2018 году установил мировой рекорд, став самым возрастным участником чемпионатов мира. На ЧМ в России Эль-Хадари вышел на поле в игре с Саудовской Аравией в возрасте 45 лет и 161 дня.
Вместе с Эль-Хадари на сборы приехал многолетний тренер голкипера, работавший с ним 25 лет.
У главной команды на сборе в ОАЭ снова гости! На этот раз из Египта ??— ФК Урал (@FCURAL) January 29, 2021
@ElHadary ? pic.twitter.com/sHeuVeY4s3
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