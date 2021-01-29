Сборы «Урала» посетил самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира

Бывший вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари посетил сборы «Урала» в ОАЭ. Легендарный голкипер завершил карьеру в 2019 году, а в 2018 году установил мировой рекорд, став самым возрастным участником чемпионатов мира. На ЧМ в России Эль-Хадари вышел на поле в игре с Саудовской Аравией в возрасте 45 лет и 161 дня.

Вместе с Эль-Хадари на сборы приехал многолетний тренер голкипера, работавший с ним 25 лет.