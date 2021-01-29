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Сборы «Урала» посетил самый возрастной игрок в истории чемпионатов мира

20:26
Эссам Эль-Хадари с вратарями &quot;Урала&quot;. Фото "Урал"
Эссам Эль-Хадари с вратарями &quot;Урала&quot;. Фото "Урал"
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Бывший вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари посетил сборы «Урала» в ОАЭ. Легендарный голкипер завершил карьеру в 2019 году, а в 2018 году установил мировой рекорд, став самым возрастным участником чемпионатов мира. На ЧМ в России Эль-Хадари вышел на поле в игре с Саудовской Аравией в возрасте 45 лет и 161 дня.

Вместе с Эль-Хадари на сборы приехал многолетний тренер голкипера, работавший с ним 25 лет.

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