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Евсеев рассказал о встрече с главным тренером сборной России по гандболу

20:23
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram сообщил, что встретился с наставником мужской сборной России по гандболу Велимиром Петковичем.

«Вчера встретились на гандболе с главным тренером мужской сборной Велимиром Петковичем. Пообщались и с президентом федерации гандбола Сергеем Шишкаревым. Помню его ещё по футболу, он руководил «Черноморцем» и клуб тогда играл в Кубке УЕФА», — написал Евсеев.

25 января мужская сборная России по гандболу со счетом 20:34 проиграла шведам в заключительном матче группового этапа и не смогла выйти в четвертьфинал.

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