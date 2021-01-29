Евсеев рассказал о встрече с главным тренером сборной России по гандболу
20:23
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram сообщил, что встретился с наставником мужской сборной России по гандболу Велимиром Петковичем.
«Вчера встретились на гандболе с главным тренером мужской сборной Велимиром Петковичем. Пообщались и с президентом федерации гандбола Сергеем Шишкаревым. Помню его ещё по футболу, он руководил «Черноморцем» и клуб тогда играл в Кубке УЕФА», — написал Евсеев.
25 января мужская сборная России по гандболу со счетом 20:34 проиграла шведам в заключительном матче группового этапа и не смогла выйти в четвертьфинал.
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