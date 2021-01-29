Сычев беседовал с Леонченко о работе в «Локомотиве», но предложения еще не получил

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, что встречался с новым генеральным директором клуба Владимиром Леонченко. По его словам, они обсуждали возможность работы Сычева в «Локо», но до конкретики дело пока не дошло.

«Я получил квалификацию, которая позволяет работать генеральным, спортивным, коммерческим директором, — цитирует «Евроспорт» Сычева. — Но, естественно, меня больше тянет в спортивный департамент. В этом я разбираюсь лучше всего».

По словам Сычева, генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко позвонил ему перед Новым годом.

«Обсуждалось, что игроки, отдавшие клубу много лет, должны работать, — вспомнил Сычев. — Говорили про спортивный отдел. Планировалось вернуться к разговору после Нового года. Но воз и ныне там. Прошлого генерального сняли, от него не дождался приглашения. Посмотрим, как будет сейчас. В любом случае время идет, хочется получать знания, опыт. Долго ждать не буду. Если «Локомотив» не хочет меня видеть, найду другое место работы».

Леонченко занял пост гендиректора 23 декабря, сменив Василия Кикнадзе.

Сычев защищал цвета «Локо» с 2004 по 2012 год, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2004 году он стал футболистом года в России по версии «СЭ». В сезоне-2017/18 форвард вернулся в «Локо» и провел сезон за дубль команды «Казанку» в ПФЛ.