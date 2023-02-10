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10 февраля, 23:47

Сазонов: «Для меня телефон это просто средство связи — я звоню родителям и могу что-то написать друзьям. И все»

Сазонов рассказал, как относится к дорогому мобильному телефону
Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, почему у него старый телефон и назвал машину своей мечты.

— Это сложно, потому что очень много машин люблю. Не знаю почему, но мне нравятся Мерседесы — от старых до новых моделей.

— У тебя довольно старый телефон. Получается, для тебя деньги это не главное, или это не показатель?

— Для меня телефон это просто средство связи — я звоню родителям и могу что-то написать друзьям. И все, — сказал Сазонов в подкасте «Футбольное катание».

В этом сезоне 21-летний футболист провел 14 матчей в РПЛ. В составе «Динамо» защитник играет с 2021 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U2fuyUUKhKg&roistat_visit=3084177
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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