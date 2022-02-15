«Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» в товарищеском матче в Испании

«Краснодар» потерпел поражение от норвежского «Сарпсборга» (2:3) в товарищеском матче.

Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Алексей Ионов и Владимир Ильин. У «Сарпсборга» дубль на счету Йонатана Линдсета. Еще один мяч забил Миккел Майгор.

Следующую игру на сборе в Испании «Краснодар» проведет 20 февраля с «Ростовом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Сарпсборг 08» — «Краснодар» — 3:2 (2:1)

Голы: Ионов, 15 (0:1). Линдсет, 17 (1:1). Линдсет, 33 (2:1). Майгор Якобсен, 53 (3:1). Ильин, 64 (3:2).

«Краснодар»: Агкацев, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Петров, 46), Ионов (Классон, 77), Крыховяк (Черников, 46), Якимов (Манелов, 65), Вандерсон Масиэл (Рейхмен, 46), Сперцян (Кривцов, 46), Ильин (Ботхейм, 77), Волков.

15 февраля.