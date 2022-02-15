Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:52

«Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» в товарищеском матче в Испании

«Краснодар» проиграл норвежскому «Сарпсборгу» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

«Краснодар» потерпел поражение от норвежского «Сарпсборга» (2:3) в товарищеском матче.

Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Алексей Ионов и Владимир Ильин. У «Сарпсборга» дубль на счету Йонатана Линдсета. Еще один мяч забил Миккел Майгор.

Следующую игру на сборе в Испании «Краснодар» проведет 20 февраля с «Ростовом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Сарпсборг 08» — «Краснодар» — 3:2 (2:1)

Голы: Ионов, 15 (0:1). Линдсет, 17 (1:1). Линдсет, 33 (2:1). Майгор Якобсен, 53 (3:1). Ильин, 64 (3:2).

«Краснодар»: Агкацев, Мартынович, Сорокин, Рамирес (Петров, 46), Ионов (Классон, 77), Крыховяк (Черников, 46), Якимов (Манелов, 65), Вандерсон Масиэл (Рейхмен, 46), Сперцян (Кривцов, 46), Ильин (Ботхейм, 77), Волков.

15 февраля.

1
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде - сквозь слезы и дрожь. И выиграла ее
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
Клопп: «Мне нравилось правило выездного гола в Лиге чемпионов. Но мы играем не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше»
«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем» в товарищеском матче в Турции
Кошкин покидает пост директора по маркетингу и коммерции «Локомотива»
Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
«Нижний Новгород» объявил о переходе защитника «Рубина» Александрова на правах аренды
Сергеев: «Понимаем ответственность. Азмун забивал достаточное количество голов, приносил пользу команде»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
«Спартак» привлек к тренировкам с основой молодого защитника Агапова
Тренер «Динамо» прокомментировал результат товарищеского матча против датского клуба
Клопп: «Мне нравилось правило выездного гола в Лиге чемпионов. Но мы играем не для того, чтобы хоть как-то пройти дальше»
Карраскаль 15 февраля вылетит из Аргентины на медобследование перед переходом в ЦСКА
«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселем» в товарищеском матче в Турции
Кошкин покидает пост директора по маркетингу и коммерции «Локомотива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Динамо» прокомментировал результат товарищеского матча против датского клуба

«Ростов» победил «Мольде» в товарищеском матче
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости