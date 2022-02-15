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«Ростов» победил «Мольде» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент

«Ростов» 15 февраля провел товарищеский матч против норвежского «Мольде». Российский клуб выиграл со счетом 2:0.

В первом тайме голом отметился нападающий Дмитрий Полоз. Во второй половине окончательный счет установил форвард Али Соу.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мольде» — «Ростов» — 0:2 (0:1)

Голы: Полоз, 24 (0:1). Соу, 57 (0:2).

«Ростов»: Бабурин, Терентьев (Сильянов, 76), Осипенко, Поярков (Фольмер, 72), Мелехин (Баштуш, 46), Глебов, Хасимото (Селява, 68), Гигович (Кнудсен, 68), Полоз (Байрамян, 46), Соу (Голенков, 72), Турищев.

Предупреждение: Кнудсен, 87.

15 февраля.

ФК Мольде
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