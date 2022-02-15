Тренер «Динамо» прокомментировал результат товарищеского матча против датского клуба

Тренер «Динамо» Павел Алпатов прокомментировал контрольную встречу в Турции против датского «Венсюсселя» (2:2).

«Результат не является главным в товарищеских матчах на сборах. Самое важное — это отрабатывать на тренировках все аспекты нашей игры и потом демонстрировать их в контрольных встречах. Любые игры на сборах дают пищу для размышлений. Мы все проанализируем и потом будем использовать полученную информацию в теоретических занятиях с футболистами.

С датчанами получилась интересная игра с хорошей интенсивностью. Нам противостоял хороший соперник. Учитывая те нагрузки, которые наши футболисты получают на сборах, игрокам в каких-то моментах приходится тяжеловато. И это абсолютно нормально на данном этапе.

Отдельно хотелось бы пожелать здоровья датскому футболисту, которому пришлось покинуть поле из-за травмы», — приводит слова тренера сайт «Динамо».