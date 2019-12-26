Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что «быки» способны играть с соперниками по еврокубкам на равных.

— А что скажете об итогах года для «Краснодара»?

— Я недоволен ни своим выступлением, ни командным. Вот если бы выиграли все матчи, тогда другое дело. Несколько раз оступились в тех встречах, где не должны были терять очки. Но сезон еще не закончился, так что этот вопрос лучше обсуждать летом.

— Борьба, судя по всему, будет только за второе место?

— Я не смотрю в таблицу, не думаю такими категориями. Надо выгрывать все возможные матчи, а потом уже смотреть, к какому месту в таблице это приведет. Расклады имеет смысл прикидывать только тура за три до конца. Главное же — показывать качественную игру.

— В чемпионате итоги подводить рано, а вот в еврокубках можно — все российские клубы уже вылетели. Наш футбол переживает кризис?

— Меня, признаться, волнует только мой клуб. Если бы все остальные прошли дальше, мне что от этого? Я все равно не играл бы. Но если так задуматься, то я не вижу закономерности в том, что вылетели все сразу. Мы можем играть на равных и обыгрывать серьезных соперников. Тот же «Краснодар» это показывал с «Порту», «Локомотив» — с «Байером». (Константин Алексеев)

Полностью интервью Сафонова здесь