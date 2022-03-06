Руководство ЦСКА поставило перед командой задачу выиграть БЕТСИТИ Кубок России и занять второе место в РПЛ

Как стало известно «СЭ», перед возобновлением сезона руководство ЦСКА поставило перед командой задачу занять второе место в РПЛ и выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

В зимнее трансферное окно армейцы усилились полузащитниками Жаном-Филиппом Гбаменом, Хесусом Мединой, Юсуфом Языджи и Хорхе Карраскалем.

В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 36 очками в 20 матчах. Отставание от идущего на второй строчке «Динамо» составляет 3 очка, однако у бело-голубых есть матч в запасе.

В среду, 2 марта армейцы победили «Сочи» (2:1) в 1/8 финала Кубка и вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют со «Спартаком».