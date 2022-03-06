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Сегодня, 11:18

Руководство ЦСКА поставило перед командой задачу выиграть БЕТСИТИ Кубок России и занять второе место в РПЛ

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Жан-Филипп Гбамен (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», перед возобновлением сезона руководство ЦСКА поставило перед командой задачу занять второе место в РПЛ и выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

В зимнее трансферное окно армейцы усилились полузащитниками Жаном-Филиппом Гбаменом, Хесусом Мединой, Юсуфом Языджи и Хорхе Карраскалем.

В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 36 очками в 20 матчах. Отставание от идущего на второй строчке «Динамо» составляет 3 очка, однако у бело-голубых есть матч в запасе.

В среду, 2 марта армейцы победили «Сочи» (2:1) в 1/8 финала Кубка и вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют со «Спартаком».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 - : -
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
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Артем Дзюба

Зенит

 10
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Сочи

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П
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 6
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Зенит

 5
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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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 15 1 0
Александр Соболев

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Спартак

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