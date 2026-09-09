Экс-защитник ЦСКА Бекао перешел в «Родину» из «Фенербахче» на правах аренды

Бывший футболист ЦСКА Родриго Бекао перешел в «Родину» из «Фенербахче» на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба.

Арендное соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Бекао выступал за «Фенербахче» с июля 2023 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаша», за который в 13 матчах не совершил результативных действий.

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но бразилец перешел в «Удинезе».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.