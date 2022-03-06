«Хочется, чтобы все кайфанули от вечной классики нашего футбола!» — Губерниев о матче «Спартак» — «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Спартак».

«Если честно, даже сложно сказать, кто фаворит в этом матче. Команда Шварца набрала хороший ход, у них есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Но ситуация максимально нестабильная, уже завтра клуб может остаться без тренера или некоторых легионеров. «Спартак» проиграл ЦСКА, конечно, они сделают все, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Красно-белые тоже находятся в подвешенном состоянии, у «Спартака» имеются финансовые проблемы из-за понятных всем причин. Сейчас есть много поводов для грусти и разочарования. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Я жду большое количество забитых мячей, открытого и яркого футбола. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!» — сказал Губерниев «СЭ».

Матч пройдет 6 марта на стадионе «ВТБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.00 по московскому времени.