Олейников о переходе в ЦСКА: «Это детская мечта, счастлив вернуться домой»

Новичок ЦСКА Иван Олейников поделился впечатлениями от перехода в армейский клуб.

9 сентября ЦСКА объявил о трансфере 28-летнего футболиста из «Крыльев Советов». На подписании контракта присутствовали супруга и бабушка 28-летнего полузащитника.

«Это детская мечта, которая затем уже переросла в цель. И я очень счастлив, что я смог вернуться домой.

Очень рад, что приехала бабушка из Подольска. Жена со мной, очень близкие для меня люди. Рад, что они в этот момент со мной. Бабушка всегда хотела, чтобы я играл в Москве. И, наконец, ее желание осуществилось.

Когда узнал об интересе ЦСКА, сразу сказал, что я хочу туда. И все быстро достаточно получилось», — сказал Олейников в интервью пресс-службе ЦСКА.

Полузащитник впервые оказался в армейском клубе в 7 лет: он прошел все возрастные группы академии и молодежку, а в сезоне-2017/18 дебютировал за основу, после чего покинул команду.