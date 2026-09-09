Игрок «Балтики» Муфи выбыл на две недели из-за повреждения связочного аппарата голеностопа

Пресс-служба «Балтики» опубликовала информацию о состоянии защитника команды Фахда Муфи после матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Игра прошла 6 сентября в Калининграде и завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0. По ходу матча Муфи столкнулся с соперником, и ему потребовалась медицинская помощь.

«По итогам матча против «Локомотива» у Фахда Муфи диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава. Ожидается, что наш защитник пропустит порядка четырнадцати дней», — говорится в заявлении «Балтики».

В сезоне-2026/27 30-летний Муфи провел 6 матчей в РПЛ без результативных действий. В FONBET Кубке России на его счету 2 игры.