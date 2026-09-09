Источник: полузащитник «Локомотива» Вера может перейти в «Факел» на правах аренды

Аргентинский полузащитник Лукас Вера может перейти в «Факел» из «Локомотива» на правах аренды, сообщил журналист Иван Карпов.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний игрок входит в число футболистов, с которыми клуб готов расстаться до закрытия трансферного окна.

По данным источника, железнодорожники готовы отдать 29-летнего футболиста в аренду при условии, что воронежцы будут погашать 2 миллиона заработной платы игрока, которая составляет 5,5 миллионов в месяц.

Вера перешел в «Локомотив» в январе 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в одном матче команды и не совершил результативных действий. Контракт аргентинца с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.