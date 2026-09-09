Батраков назвал российских футболистов, готовых к переходу в европейские клубы

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Бартаков поделился мнением о том, кто из российских футболистов следующим уедет в Европу из РПЛ.

В августе 21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива». Контракт Батракова с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

«У кого маячит это 100 процентов, это Матвей Кисляк. Топовый футболист, талантливейший, умный. Турецкие клубы тоже интересовались им. Но у него, во-первых, нет суммы отступных. А во-вторых, руководство, видимо, чуть-чуть на это смотрит. Я благодарен своему руководству, что меня отпустили.

Максим Глушенков вообще не потерялся бы ни в одном клубе Европы. Другой вопрос, хотел бы он этого. Мне кажется, Кирилл Глебов может уехать. Серега Пиняев. Да, у него был сезон не очень удачный, из-за того, что были травмы, но тоже талантливый футболист... А, я Тюкавина забыл. Костя, прости, пожалуйста. Это когда на камеру, тяжело сразу сказать. Без камеры назову целый список. Я могу отметить весь состав сборной. Кто бы что ни говорил про нашу сборную, но каждый футболист у нас талантлив по-своему», — рассказал Батраков в интервью Нобелю Арустамяну.

9 сентября россиянин дебютирует в Лиге чемпионов. Он выйдет на поле с первых минут в поединке со «Спортингом». «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера в Лиге чемпионов.