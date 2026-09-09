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Батраков назвал российских футболистов, готовых к переходу в европейские клубы

Сергей Филин

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Бартаков поделился мнением о том, кто из российских футболистов следующим уедет в Европу из РПЛ.

В августе 21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» из «Локомотива». Контракт Батракова с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

«У кого маячит это 100 процентов, это Матвей Кисляк. Топовый футболист, талантливейший, умный. Турецкие клубы тоже интересовались им. Но у него, во-первых, нет суммы отступных. А во-вторых, руководство, видимо, чуть-чуть на это смотрит. Я благодарен своему руководству, что меня отпустили.

Максим Глушенков вообще не потерялся бы ни в одном клубе Европы. Другой вопрос, хотел бы он этого. Мне кажется, Кирилл Глебов может уехать. Серега Пиняев. Да, у него был сезон не очень удачный, из-за того, что были травмы, но тоже талантливый футболист... А, я Тюкавина забыл. Костя, прости, пожалуйста. Это когда на камеру, тяжело сразу сказать. Без камеры назову целый список. Я могу отметить весь состав сборной. Кто бы что ни говорил про нашу сборную, но каждый футболист у нас талантлив по-своему», — рассказал Батраков в интервью Нобелю Арустамяну.

9 сентября россиянин дебютирует в Лиге чемпионов. Он выйдет на поле с первых минут в поединке со «Спортингом». «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
09 сентября, 22:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)
Спортинг
Галатасарай
Источник: Youtube-канал Нобеля Арустамяна
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Алексей Батраков
Константин Тюкавин
Матвей Кисляк
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Галатасарай
Кирилл Глебов
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
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Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

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 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
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Родина

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Джеффри Чинеду
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 2 1 0
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