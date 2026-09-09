Гришин объяснил, почему Олейников не закрепился в ЦСКА при Гончаренко
Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин рассказал о том, как проявлял себя полузащитник Иван Олейников в дубле армейцев.
— Олейников играл у вас в молодежке ЦСКА. Подавал большие надежды?
— Самое интересное, что в какой-то степени он попал к нам волею случая.
— Вот как?
— Когда игроков переводят из академии в дубль, подается соответствующий список. А Олейникова в нем не оказалось. И так получилось, что мы с Валерием Минько в эти дни посмотрели два матча с его участием.
— Чем подкупил?
— В Ваню мало кто тогда верил. Маленький, щупленький. Но бросилось в глаза, что он технически хорошо оснащен и не боится обыгрывать один в один. Считаю, это очень ценное качество для молодого футболиста.
— На какой позиции вы его видели?
— Мы играли в три нападающих. Иван действовал в атаке справа. Довольно быстро влился в наш коллектив, заиграл. Стал просто незаменимой фигурой в дубле.
— За дубль армейцев он провел 70 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи?
— Неплохая статистика. Он получал у нас много игрового времени, проявлял свои сильные качества. Повторюсь, Олейников способен обыгрывать один в один. Это редкость в нашем футболе. А Иван порой мог за счет дриблинга пройти и двоих соперников.
— В какой-то момент его стали привлекать к тренировкам с основой. Почему он там не закрепился?
— Я так понимаю, Ваня тогда не подходил под схему Виктора Гончаренко, который использовал систему с тремя центральными защитниками.
— Правым латералем тогда играл Марио Фернандес.
— Дело даже не в уровне Марио, а именно в схеме. Гончаренко не нужны были крайние нападающие. А латераль — это точно не история Олейникова. Не те качества. Небольшой объем работы. Ему гораздо комфортнее действовать либо на месте «десятки», либо в роли правого инсайда. Мы от него не требовали возвращаться назад.
— По уровню своего таланта в молодежке Олейников уступал Чалову?
— Слушайте, почему Федя Чалов был на слуху? Много забивал, поэтому о нем больше говорили. Федор действовал на острие, на одном фланге у него Тикнизян, на другом — Олейников. Постоянная доставка в штрафную. Грех не забить.
— Про Олейникова говорили, что он слишком замкнутый, не контактный...
— Молчаливый, согласен. В какой-то степени это являлось проблемой. Он немного говорил, но очень здорово тренировался. Дисциплинированный, четко выполнял тренерскую установку. К нему претензий у нас никогда не было. Ну молчит и молчит. Главное — эффективен на поле!
Олейникову 28 лет. Сейчас он играет за «Крылья Советов», также в его карьере были «Ахмат», «Чайка», «Шинник» и «Факел». По данным журналиста Ивана Карпова, футболист перейдет в ЦСКА за 220 миллионов рублей и подпишет контракт до конца сезона-2028/29.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0