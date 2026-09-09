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Гришин объяснил, почему Олейников не закрепился в ЦСКА при Гончаренко

Гришин объяснил, почему Олейников не закрепился в ЦСКА при Гончаренко

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин рассказал о том, как проявлял себя полузащитник Иван Олейников в дубле армейцев.

— Олейников играл у вас в молодежке ЦСКА. Подавал большие надежды?

— Самое интересное, что в какой-то степени он попал к нам волею случая.

— Вот как?

— Когда игроков переводят из академии в дубль, подается соответствующий список. А Олейникова в нем не оказалось. И так получилось, что мы с Валерием Минько в эти дни посмотрели два матча с его участием.

— Чем подкупил?

— В Ваню мало кто тогда верил. Маленький, щупленький. Но бросилось в глаза, что он технически хорошо оснащен и не боится обыгрывать один в один. Считаю, это очень ценное качество для молодого футболиста.

— На какой позиции вы его видели?

— Мы играли в три нападающих. Иван действовал в атаке справа. Довольно быстро влился в наш коллектив, заиграл. Стал просто незаменимой фигурой в дубле.

— За дубль армейцев он провел 70 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи?

— Неплохая статистика. Он получал у нас много игрового времени, проявлял свои сильные качества. Повторюсь, Олейников способен обыгрывать один в один. Это редкость в нашем футболе. А Иван порой мог за счет дриблинга пройти и двоих соперников.

— В какой-то момент его стали привлекать к тренировкам с основой. Почему он там не закрепился?

— Я так понимаю, Ваня тогда не подходил под схему Виктора Гончаренко, который использовал систему с тремя центральными защитниками.

— Правым латералем тогда играл Марио Фернандес.

— Дело даже не в уровне Марио, а именно в схеме. Гончаренко не нужны были крайние нападающие. А латераль — это точно не история Олейникова. Не те качества. Небольшой объем работы. Ему гораздо комфортнее действовать либо на месте «десятки», либо в роли правого инсайда. Мы от него не требовали возвращаться назад.

— По уровню своего таланта в молодежке Олейников уступал Чалову?

— Слушайте, почему Федя Чалов был на слуху? Много забивал, поэтому о нем больше говорили. Федор действовал на острие, на одном фланге у него Тикнизян, на другом — Олейников. Постоянная доставка в штрафную. Грех не забить.

— Про Олейникова говорили, что он слишком замкнутый, не контактный...

— Молчаливый, согласен. В какой-то степени это являлось проблемой. Он немного говорил, но очень здорово тренировался. Дисциплинированный, четко выполнял тренерскую установку. К нему претензий у нас никогда не было. Ну молчит и молчит. Главное — эффективен на поле!

Олейникову 28 лет. Сейчас он играет за «Крылья Советов», также в его карьере были «Ахмат», «Чайка», «Шинник» и «Факел». По данным журналиста Ивана Карпова, футболист перейдет в ЦСКА за 220 миллионов рублей и подпишет контракт до конца сезона-2028/29.

Иван Олейников и&nbsp;Александр Гришин.«Как Ваню можно сравнивать с Матеусом Алвесом?!» Гришин — о переходе Олейникова в ЦСКА

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Иван Олейников
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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