Гришин объяснил, почему Олейников не закрепился в ЦСКА при Гончаренко

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин рассказал о том, как проявлял себя полузащитник Иван Олейников в дубле армейцев.

— Олейников играл у вас в молодежке ЦСКА. Подавал большие надежды?

— Самое интересное, что в какой-то степени он попал к нам волею случая.

— Вот как?

— Когда игроков переводят из академии в дубль, подается соответствующий список. А Олейникова в нем не оказалось. И так получилось, что мы с Валерием Минько в эти дни посмотрели два матча с его участием.

— Чем подкупил?

— В Ваню мало кто тогда верил. Маленький, щупленький. Но бросилось в глаза, что он технически хорошо оснащен и не боится обыгрывать один в один. Считаю, это очень ценное качество для молодого футболиста.

— На какой позиции вы его видели?

— Мы играли в три нападающих. Иван действовал в атаке справа. Довольно быстро влился в наш коллектив, заиграл. Стал просто незаменимой фигурой в дубле.

— За дубль армейцев он провел 70 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи?

— Неплохая статистика. Он получал у нас много игрового времени, проявлял свои сильные качества. Повторюсь, Олейников способен обыгрывать один в один. Это редкость в нашем футболе. А Иван порой мог за счет дриблинга пройти и двоих соперников.

— В какой-то момент его стали привлекать к тренировкам с основой. Почему он там не закрепился?

— Я так понимаю, Ваня тогда не подходил под схему Виктора Гончаренко, который использовал систему с тремя центральными защитниками.

— Правым латералем тогда играл Марио Фернандес.

— Дело даже не в уровне Марио, а именно в схеме. Гончаренко не нужны были крайние нападающие. А латераль — это точно не история Олейникова. Не те качества. Небольшой объем работы. Ему гораздо комфортнее действовать либо на месте «десятки», либо в роли правого инсайда. Мы от него не требовали возвращаться назад.

— По уровню своего таланта в молодежке Олейников уступал Чалову?

— Слушайте, почему Федя Чалов был на слуху? Много забивал, поэтому о нем больше говорили. Федор действовал на острие, на одном фланге у него Тикнизян, на другом — Олейников. Постоянная доставка в штрафную. Грех не забить.

— Про Олейникова говорили, что он слишком замкнутый, не контактный...

— Молчаливый, согласен. В какой-то степени это являлось проблемой. Он немного говорил, но очень здорово тренировался. Дисциплинированный, четко выполнял тренерскую установку. К нему претензий у нас никогда не было. Ну молчит и молчит. Главное — эффективен на поле!

Олейникову 28 лет. Сейчас он играет за «Крылья Советов», также в его карьере были «Ахмат», «Чайка», «Шинник» и «Факел». По данным журналиста Ивана Карпова, футболист перейдет в ЦСКА за 220 миллионов рублей и подпишет контракт до конца сезона-2028/29.