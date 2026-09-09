Алексей Батраков о «Локомотиве»: «Они сейчас сплотятся, буду следить за каждым матчем»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Бартаков поделился мнением о будущем «Локомотива».

В августе 21-летний россиянин перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». Футболист заключил контракт, который рассчитан до 30 июня 2031 года.

«Именно сейчас не самое, наверное, лучшее время в плане результатов. Я не сказал бы, что там какая-от атмосфера плохая в команде. К сожалению, бывает, что у команды не получается. Я уверен, что они сейчас сплотятся, появятся новые лидеры. Игроки возьмут на себя роль лидера. Я уверен, что все у них будет хорошо. Я думаю, сейчас еще будут трансферы, поэтому у них все будет хорошо. Буду следить за каждым матчем.

Я думаю, что этот сезон переходной. Изменения и в руководстве произошли, и в составе. Сейчас будет закладываться фундамент на следующие сезоны», — сказал Батраков в интервью Нобелю Арустамяну.

«Локомотив» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. 12 сентября железнодорожники на выезде сыграют с «Зенитом» в матче 8-го тура чемпионата России.