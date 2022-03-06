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Сегодня, 11:26

Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Сложно говорить, кто выиграет. Фаворита в сегодняшнем матче нет. И «Динамо», и «Спартак» будут выжимать победу.

Это две сильнейших команды России. Думаю, сегодня будет отличный футбол! Я сегодня, конечно же, буду смотреть матч на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 19.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-o-matche-dinamo-spartak-favorita-net-e-to-dve-sil-nejshih-komandy-rossii/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 - : -
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
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 - : -
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 13
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Артем Дзюба

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 8
П
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Зенит

 5
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Динамо

 5
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Спартак

 10 1 2
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