Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Сложно говорить, кто выиграет. Фаворита в сегодняшнем матче нет. И «Динамо», и «Спартак» будут выжимать победу.



Это две сильнейших команды России. Думаю, сегодня будет отличный футбол! Я сегодня, конечно же, буду смотреть матч на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 19.00 (мск).