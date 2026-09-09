Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи, сообщает пресс-служба бразильской национальной команды.

Бразилия на выезде дважды сыграет против Австралии (25 и 29 сентября) и встретится с Индией (3 октября).

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2026/27 32-летний бразилец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.

За основную сборную Бразилии на счету защитника 12 матчей. В октябре 2024 года Сантос получил российское гражданство, однако в сентябре 2025-го он вернул себе бразильское гражданство и вновь стал считаться легионером в РПЛ.