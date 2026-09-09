Агент Головина ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника в «Спартак»

Агент Александр Клюев, представляющий полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что красно-белые предложили «Монако» 19 миллионов евро за трансфер хавбека.

«Я могу комментировать только официальные моменты. Сейчас комментировать ничего не стоит. Могу сказать только то, что Александр готовится к предстоящей игре со «Страсбуром». Это очень важный матч», — сказал Клюев «СЭ».

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 3 матчах и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт россиянина с монегасками рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.